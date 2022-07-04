Водители в Британии заблокировали мост и начали играть в футбол

Водители в Британии устроили необычный протест. Они заблокировали мост и начали играть там в футбол. Таким способом люди требуют снизить цены на топливо.

Как сообщили британские СМИ, это была лишь демонстрация. Водители обещают устроить 12-часовые протесты по всей стране, которые приведут к гигантским заторам. Накануне средняя цена литра бензина на местных АЗС достигла нового максимума – 1,91 фунта стерлингов.

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