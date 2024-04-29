Ребенка госпитализировали после падения с 12 этажа на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Ребенок выжил после падения с 12 этажа на юго-востоке столицы, сейчас он находится в больнице. Прокуратура Москвы рассказала о случившемся в официальном телеграм-канале.

"Из окна квартиры жилого дома на 12-м этаже на Новочеркасском бульваре выпал ребенок. Мальчик 2021 года рождения госпитализирован. На момент инцидента мать ребенка находилась в квартире и на непродолжительное время вышла в другую комнату", – уточняется в публикации.

Прокуратура намерена проконтролировать ход проверки по данному инциденту.

Ранее сотрудники полиции в дагестанском Каспийске спасли двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже. В ведомстве отметили, что ребенка на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра. По предварительным данным, матери детей уложили их спать и отправились в клуб.

