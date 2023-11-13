Ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Новосибирске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ребенок в возрасте полутора лет смог выжить после падения из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже дома в Новосибирске. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональный главк Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел вечером 12 ноября в Ленинском районе. Предполагается, что в момент происшествия ребенок находился в квартире с родителями.

"С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Дополнительной информации о состоянии пострадавшего не сообщалось. По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку.

До этого двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове. Родители ребенка в момент трагедии находились в квартире. После произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

