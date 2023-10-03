СК возбудил дело по факту истязания годовалого ребенка на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Следователи возбудили уголовное дело из-за истязания годовалого ребенка в Москве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на столичный главк СК.



По данным следствия, в квартире жилого дома на Новокуркинском шоссе нашли годовалого мальчика, к которому систематически применялось насилие. В полицию обратились соседи, которые услышали плач малолетнего.

Младенца вместе с мамой доставили в больницу, где сейчас врачи ухаживают за мальчиком. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.



В совершении преступления подозревается сожитель матери ребенка. Он уже задержан и доставлен в подразделение столичного СК, где следователи начали его допрашивать.

Как сообщила прокуратура Москвы, в квартире не были созданы условия для проживания ребенка, в частности, там не проводилась уборка, отсутствовали продукты питания.

Ранее из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Енисейской улице в Москве, выпал трехлетний ребенок. Его госпитализировали, во время инцидента родители были дома.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.