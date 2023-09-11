Двухлетний мальчик погиб в результате падения с девятого этажа на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двухлетний мальчик погиб в результате падения из окна квартиры на девятом этаже на востоке столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову.

Трагедия произошла вечером 10 сентября. Мальчик выпал из окна жилого дома на Новокосинской улице.

"На момент инцидента в квартире находился отец малолетнего, который отвлекся на непродолжительное время. Ребенок забрался на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпал из окна", – заявила Нефедова.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин трагедии. Она также призвала родителей оградить детей от открытых окон. Нефедова подчеркнула, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.

Ранее сообщалось, что из окна третьего этажа жилого дома на улице Лазурной в ТиНАО выпал четырехлетний мальчик. Его госпитализировали. В момент происшествия в квартире находилась бабушка мальчика.

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