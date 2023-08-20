Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В поселении Рязанское (ТиНАО) пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома. Он был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Из окна квартиры второго этажа жилого дома в поселке Ерино в Новой Москве выпал малолетний ребенок. На момент инцидента в квартире находились родители малолетнего. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна", – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В ведомстве призвали не оставлять детей без присмотра.

Это второй случай падения ребенка из окна за сутки. Ранее с высоты 3 этажа выпал шестилетний мальчик. В момент происшествия в квартире находилась мать ребенка, со слов которой, малолетний играл с сестрой в комнате, где было открыто окно для проветривания. Ребенок также был госпитализирован.

Ранее четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Зюзинской улице на юго-западе Москвы. Во время инцидента в квартире находились бабушка и дедушка девочки. В какой-то момент, оставшись без присмотра взрослых, девочка оперлась на москитную сетку и в итоге выпала из окна. Ребенку потребовалась госпитализация.