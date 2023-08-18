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11:25

Происшествия

Ребенок выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Агенство "Москва"

Четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Зюзинской улице на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что во время инцидента в квартире находились бабушка и дедушка девочки. В какой-то момент она, оставшись без присмотра взрослых, оперлась на москитную сетку и в итоге выпала из окна. Ребенку потребовалась госпитализация.

Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин происшествия, результаты процессуальной проверки.

Ранее из окна дома на Центральной улице в ТиНАО выпал трехлетний мальчик. Он также облокотился на москитную сетку, оставшись ненадолго без присмотра матери. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка

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