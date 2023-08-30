Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа дома в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Четырехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома на улице Лазурной в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Ребенку потребовалась госпитализация. В момент происшествия в квартире находилась бабушка мальчика.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже дома на Шипиловской улице. Ребенка положили в больницу. Отец оставил девочку под присмотром его 13-летней родственницы, на момент происшествия в квартире он не находился.

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