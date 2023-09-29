Трехлетний мальчик выпал из окна дома на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Енисейской улице в Москве, выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мальчик госпитализирован. Во время происшествия его родители были дома.

Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове. В связи со случившимся столичный главк СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").