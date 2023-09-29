29 сентября, 16:33Происшествия
Трехлетний мальчик выпал из окна дома на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Енисейской улице в Москве, выпал трехлетний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мальчик госпитализирован. Во время происшествия его родители были дома.
Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове. В связи со случившимся столичный главк СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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