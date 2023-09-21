21 сентября, 19:59 (обновлено 21.09.2023 20:11)Происшествия
Двухлетний мальчик погиб после падения с девятого этажа в Южном Бутове
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Двухлетний мальчик выпал из окна девятого этажа дома на Изюмской улице в Москве, ребенок скончался Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
На момент падения в квартире находились мать и отец ребенка.
По факту гибели мальчика столичный главк СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
"Установлено, что ребенок выпал из окна балкона с высоты девятого этажа. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщается в телеграм-канале управления.
Ранее похожая ситуация произошла 10 сентября на востоке столицы. Двухлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры на девятом этаже. Дом находится на Новокосинской улице. На момент инцидента в квартире находился отец ребенка, который отвлекся на непродолжительное время.
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