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02 октября, 20:04

Происшествия

Годовалого ребенка госпитализировали из квартиры на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Годовалому ребенку в квартире дома на Новокуркинском шоссе на северо-западе Москвы потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"В полицию обратились соседи, которые услышали плач малолетнего. <...> Мальчик госпитализирован в одну из столичных больниц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в квартире не были созданы условия для проживания ребенка, в частности там не проводилась уборка, отсутствовали продукты питания.

В связи со случившимся организована проверка. По ее итогам будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.

Ранее в квартире дома на улице Маршала Еременко в Москве женщина более чем на сутки заперла собственных малолетних детей в комнате без еды и одежды. В ее отношении возбудили уголовно дело.

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