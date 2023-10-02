Двухлетний мальчик умер на руках у матери, подавившись едой в ТЦ "Саларис"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Двухлетний мальчик подавился едой и умер на руках у мамы в торгово-развлекательном центре "Саларис" в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва".

По информации источника агентства, женщина дала сыну перекусить, но он поперхнулся и стал задыхаться. Мать попыталась ему помочь, но мальчик скончался.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова при этом сообщила, что точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов.

Ранее в станице Новолеушковской на Кубани маленький ребенок умер, надышавшись парами от таблеток для борьбы с грызунами, которые расставил по дому его отец. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

