Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Из детского сада в Красноярске сбежал пятилетний ребенок, которого после нашли в двух километрах от учреждения. Об этом рассказали в телеграм-канале прокуратуры по региону.

Мальчик сбежал из детсада № 15 в Октябрьском районе утром 7 августа. Ребенок ушел во время прогулки, когда воспитательница отвлеклась. Тогда он добежал до калитки, позвонил в домофон и вышел. Охранник, который открыл дверь, подумал, что из учреждения выходят родители.

Практически час мальчик один гулял по улицам города. На дороге в сторону Плодово-Ягодной станции ребенка заметила проезжающая мимо женщина и передала его сотрудникам полиции.

В детском саду не досчитались сбежавшего ребенка только через час после его побега. Также еще час потребовался заведующей учреждения, чтобы заявить о пропаже мальчика в правоохранительные органы.

По ходатайству прокуратуры было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ). Сейчас выявляется круг причастных к происшествию.

Также прокуратура внесла представление в главное управление образования города. На заведующую составили административный протокол за нарушение прав и свобод обучающегося образовательной организации (часть 2 статьи 5.57 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик сбежал из детского сада на северо-западе Москвы в Красногорск. Инцидент произошел во время тихого часа. Вернуть ребенка в семью помогли полицейские.

Шестилетний мальчик сбежал из детского сада после наказания в Дмитрове