В Кирове возбудили уголовное дело после побега полуторогодовалой девочки из детского клуба

Фото: kirov.sledcom.ru

Следователи в Кирове возбудили уголовное дело в отношении владелицы частного детского клуба, из которого ушел на улицу раздетый полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел 10 ноября. По данным ведомства, воспитанница детского клуба ввиду отсутствия надлежащего присмотра покинула помещение. Ребенок вышел на улицу без верхней одежды и обуви.

"<...> то есть в силу малолетнего возраста находилась в опасном для жизни и здоровья состоянии, без присмотра взрослых и воспитателей", – говорится в сообщении.

Девочку обнаружили случайные прохожие. Они вызвали медиков и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Позднее была опубликована видеозапись, на которой видно, как ребенок в одном подгузнике идет по тротуару. Девочка постоянно оглядывалась и была напугана.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет".

Ранее сообщалось, что 6-летний мальчик сбежал из детского сада на северо-западе Москвы в Красногорск. Инцидент произошел во время тихого часа. Вернуть ребенка в семью помогли полицейские.



В Кирове полуторагодовалый ребенок убежал из частного детского сада

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!