Четырех сотрудников детсада уволили после ухода ребенка из учреждения

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Из детского сада в Митино, откуда самовольно ушел 6-летний ребенок, уволили четверых сотрудников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на исполняющего обязанности директора школы Дмитрия Комиссарова.

В результате инцидента потеряли работу воспитатель, его помощник, администратор и охранник.

"Причиной случившегося стало, конечно, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками дошкольного учреждения", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что охранному предприятию была направлены официальная претензия.

Комиссаров заверил, что со всеми сотрудниками был проведен повторный инструктаж об усилении контроля за воспитанниками. Также сообщается, что сейчас решается вопрос об установке дополнительных камер внутри помещения.

Ранее стало известно о том, что воспитанник детсада самостоятельно покинул территорию учреждения и отправился домой. Об идущем без сопровождения взрослых ребенке сообщили в полицию прохожие.

Полицейские оперативно нашли мальчика и вернули родителям. Оказалось, что малыш ушел из садика, потому что соскучился по маме и папе.

В настоящее время СК начал проверку по данному факту. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения.