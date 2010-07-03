СК разбирается в исчезновении 15-летней девочки в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Столичные следователи разыскивают 15-летнюю девочку, пропавшую несколько дней назад, сообщается на сайте СУ СК по городу.

В ведомстве уточнили, что ребенок пропал 27 октября.

"Она ушла из дома, а через некоторое время прислала матери сообщение, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду", – рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что, по данным МВД, каждый год в России пропадают десятки тысяч детей. За последние пять лет разыскивалось около 40 тысяч несовершеннолетних. Из них почти 13,5 тысячи человек – это малолетние дети.

В августе 2019 года президент подписал закон, который позволяет искать пропавших детей с помощью их смартфонов. Геолокационные данные должны помочь быстрее определить, где находится ребенок.

