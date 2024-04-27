Сенатор Цеков предположил, каким будет ответ на вторжение войск НАТО в Белоруссию

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Провокации НАТО и белорусской оппозиции в отношении Минска, захват части территории и ввод войск в Белоруссию получат серьезный ответ, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, которого цитирует РИА Новости.

По словам Цекова, натовские деятели формируют террористические ячейки на территории России и Белоруссии, надеясь захватить территории либо провести переворот, однако ничего подобного у них не выйдет.

"Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда. То есть они гораздо больше потеряют, чем могут себе гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии", – сказал Цеков.

Он подчеркнул, что планирующие такие провокации не могут соизмерить соотношение сил и реакцию Москвы и Минска. По его словам, в этом случае РФ и Белоруссия будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы.

Ранее в Белоруссии утвердили военную доктрину, согласно которой страна сможет предоставить военную помощь своим союзникам в случае агрессии против них. Вопросы применения Минском военной силы в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, которые заключены с РФ, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.

Авторы документа также заявили, что западные страны ведут целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в Союзном государстве и ОДКБ. В частности, претензии Польши на региональное лидерство и конфронтационная политика балтийских стран обуславливают "тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Белоруссии".

Председатель комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что в Литве и Польше радикалы производят боевые дроны для нанесения ударов по критически важным объектам республики.