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27 апреля, 15:20

Экономика

Путин заявил о необходимости вытеснить импорт в РФ за счет рыночной конкуренции

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Импорт в России необходимо вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не при помощи административных действий и ресурсов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт", – подчеркнул российский лидер.

До этого правительство РФ сохранило действующие таможенные пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран, а также расширило его рядом новых позиций и стран. Под российские ограничения теперь подпали испанские и японские зубные пасты, польские лаки для волос, а также средства для бритья из Германии.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотрят вопрос о повышении пошлин на вино из стран НАТО. Налог может вырасти до 200%, указывала она.

Абрамченко добавила, что на российской территории виноделие развивается опережающими темпами. Она также отметила внутренний спрос на вино, который может быть полностью обеспечен отечественными производителями.

Новости мира: объем поставок вин из ЕС в Россию сократился на 40%

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