27 апреля, 15:20Экономика
Путин заявил о необходимости вытеснить импорт в РФ за счет рыночной конкуренции
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Импорт в России необходимо вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не при помощи административных действий и ресурсов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт", – подчеркнул российский лидер.
До этого правительство РФ сохранило действующие таможенные пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран, а также расширило его рядом новых позиций и стран. Под российские ограничения теперь подпали испанские и японские зубные пасты, польские лаки для волос, а также средства для бритья из Германии.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотрят вопрос о повышении пошлин на вино из стран НАТО. Налог может вырасти до 200%, указывала она.
Абрамченко добавила, что на российской территории виноделие развивается опережающими темпами. Она также отметила внутренний спрос на вино, который может быть полностью обеспечен отечественными производителями.
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