Правительство РФ расширило пошлины на товары из недружественных стран

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Правительство РФ сохранило действующие таможенные пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран, а также расширило его рядом новых позиций и стран. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Под российские ограничения теперь подпали испанские и японские зубные пасты, польские лаки для волос, а также средства для бритья из Германии.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотрят вопрос о повышении пошлин на вино из стран НАТО. Налог может вырасти до 200%, указывала она.