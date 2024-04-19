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19 апреля, 21:24

Экономика

Правительство РФ расширило пошлины на товары из недружественных стран

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Правительство РФ сохранило действующие таможенные пошлины в размере 35% на парфюмерно-косметическую продукцию и бытовую химию из недружественных стран, а также расширило его рядом новых позиций и стран. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Под российские ограничения теперь подпали испанские и японские зубные пасты, польские лаки для волос, а также средства для бритья из Германии.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассмотрят вопрос о повышении пошлин на вино из стран НАТО. Налог может вырасти до 200%, указывала она.

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