Власти рассмотрят идею установить ввозные пошлины для вин из стран НАТО в 200%

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Повышение ввозных пошлин на вино из стран НАТО до 200% рассмотрят на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. Об этом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила в своем телеграм-канале.

"Конечно, мы должны зеркально отвечать на введенные в отношении России санкции. Но это конкретное предложение требует взвешенного подхода и всестороннего рассмотрения с привлечением экспертов на подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию", – написала она.

Абрамченко добавила, что на российской территории виноделие развивается опережающими темпами. Она также отметила внутренний спрос на вино, который может быть полностью обеспечен отечественными производителями.

Вместе с тем вице-премьер напомнила о недавно реализованном предложении по повышению пошлины на ввоз вина из недружественных государств. Абрамченко назвала подобный подход одним из механизмов защиты внутреннего рынка.

Ранее президент одного из крупнейших поставщиков этого напитка в РФ Максима Каширина рассказал, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может пропасть из магазинов России уже к началу 2025 года. С его слов, это случится из-за повышения ставки таможенных пошлин, а также роста акцизов на тихие и игристые вина.