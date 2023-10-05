Итальянская Campari решила запретить параллельный импорт Aperol в РФ

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Итальянская Campari Group подала в суд на дистрибьютора из РФ "Мастер-Трейд". Владелец Aperol хочет запретить ввоз и продажу этого напитка по параллельному импорту, пишет "Коммерсант".

Производитель подал заявление в Арбитражный суд Ростовской области. В иске компания потребовала принять обеспечительные меры и запретить выпуск товара в РФ. Заседание состоится 30 октября.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев назвал нормальной такую практику правообладателей, которые продолжили работу в России. Так они хотят остановить бесконтрольный импорт своих напитков, уточнил он.

Aperol не включен в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этой связи ввозящим его в РФ фирмам будет сложно доказать правомерность своих действий, отметил руководитель практики интеллектуальной собственности фирмы "Интеллектуальный капитал" Василий Зуев.

Партнер фирмы "Косенков и Суворов" Константин Суворов, в свою очередь, рассказал, что если у импортера получится доказать ограничение ввоза товаров правообладателем из-за следования режиму санкций, то это "откроет ящик Пандоры". По его словам, многие компании ждут этого.

В суде "Мастер-Трейд" может заявить о злоупотреблении правом компании из недружественной страны, которая якобы ограничивает бизнес в РФ, поделилась партнер Semenov&Pevzner Юлия Ярных.

Ранее Campari Group попросила Суд по интеллектуальным правам (СИП) признать актом недобросовестной конкуренции действия ООО "Вкусная жизнь", производителя сиропов и топпингов под брендом Barline. Иск Davide Campari Milano N.V. поступил в суд 18 августа. Он был оставлен без движения из-за процессуальных погрешностей.

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