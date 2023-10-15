Латвия вытеснила Италию из топ-3 крупнейших поставщиков вина в Россию

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В период с января по август с 2023 года Россия импортировала вина из Литвы, Грузии и Латвии на 317,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расчеты платформы ООН Comtrade.

Всего же в Россию за восемь месяцев текущего года ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов. Четверть суммы пришлась на Литву, которая в 2023 году нарастила экспорт в РФ на 20,6%. Из Грузии между тем вина привезли на 19,4% больше, из Латвии – на 18,5% больше.

В десятку крупнейших поставщиков вина в РФ вошли Италия (72,7 миллиона долларов), Испания (20,8 миллиона долларов), Польша (18,3 миллиона долларов), Португалия (7,7 миллиона долларов) и другие страны.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что употребление алкоголя провоцирует панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов. У мужчин алкоголь может вызвать бесплодие, заявил он.

