Минимальные цены на водку предложили поднять на 7% с 2024 года – СМИ

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Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предложил Минфину повысить минимальные цены на водку на 7% с 2024 года. Соответствующее письмо было направлено главе министерства Антону Силуанову в сентябре, пишет "Коммерсант".

Так, минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 до 243 рублей. В оптовом звене – с 238 до 253 рублей, в рознице – с 281 до 301 рубля за бутылку 0,5 литра.

По данным СПАП, затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10% в 2023 году. Повышение минимальных цен поможет избежать снижения производства и продажи ниже себестоимости.

Также планируется, что акциз на водку со следующего года увеличится на 5%, до 128,6 рубля на бутылку 0,5 литра. В Минфине изданию сообщили о рассмотрении обращения Союза, источники в отрасли заявили, что его поддержат.

Помимо этого, министерство финансов РФ выступает за введение правила, при котором курьеры, доставляющие алкоголь из онлайн-магазинов, должны будут проверять, достиг ли покупатель совершеннолетия.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий в 10 раз увеличить административные штрафы за оборот спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Он уже получил отрицательный отзыв правительства. В кабмине отметили, что указанные депутатами суммы штрафов не были достаточно аргументированы.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что употребление виски в больших количествах чревато различными серьезными заболеваниями. По его словам, у мужчин на фоне злоупотребления этим спиртным напитком может развиться бесплодие.

Кроме того, как отметил врач, алкоголь провоцирует развитие панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек и других недугов.