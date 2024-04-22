Песков прокомментировал планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ

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В РФ не носят "розовые очки", санкционные упражнения продолжатся. Так прокомментировал планы расширения санкций ЕС на импорт СПГ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря", – сказал Песков.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем на встрече с другими министрами иностранных дел в Люксембурге сказал, что Евросоюз планирует включить в 14-й пакет антироссийских санкций ограничения на поставки сжиженного природного газа.

Кроме того, в Австрии планируют полностью отказаться от российского газа к 2028 году. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер уже направила законопроект об обязательстве диверсификации для поставщиков газа представителю правительства.