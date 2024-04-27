Путин призвал утвердить обновленные нацпроекты до конца года

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Владимир Путин потребовал утвердить новые национальные проекты до конца текущего года. Об этом он заявил в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Сейчас правительство вместе с субъектами Федерации готовит соответствующие национальные проекты", – подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, в мае на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам обсудят результаты работы и определят основные подходы к достижению целей послания к Федеральному собранию.

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

Позже он рассказал, что в РФ уже сформирована устойчивая база для реализации нацпроектов. Кроме того, российский лидер обратил внимание на недопустимость узковедомственного подхода при подготовке проектов и поручил кабмину определиться с основными принципами их реализации к концу апреля.

