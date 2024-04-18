Вице-премьер РФ Голикова: нацпроект "Здравоохранение" выполнен на 99,5%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Задачи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выполнены на 99,5%, заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Ее слова приводит ТАСС.

"В 2023 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было предусмотрено 319,2 миллиарда рублей. Средства были доведены в полном объеме", – уточнила она.

Ранее Голикова рассказала, что нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" будет правопреемником проекта "Здравоохранение".

Во время послания Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин объявил о старте или продлении таких программ и нацпроектов, как "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

Позже глава государства отметил, что в РФ уже сформирована устойчивая база для реализации новых национальных проектов.

