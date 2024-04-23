ФАС выявила картельный сговор при реализации двух нацпроектов

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Федеральная антимонопольная служба РФ выявила картельный сговор на сумму в 2,8 миллиарда рублей в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Об этом сообщается в телеграм-канале ФАС.

"Признaки сговора обнаружены на торгах на право выполнения проектно-изыскательских рaбот и строительства нежилых здaний на территории города Москвы, Приморского края и ХМАО", – отметило ведомство.

В результате было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отнoшении ООО "Парк инвест", ООО "Гардарика" и двух индивидуальных предпринимaтелей. Они подозреваются в заключении картельного сговора для поддержания цен на пяти аукционах на 2 865 881 020 рублей.

При установлении вины им грозят оборотные штрафы.

Ранее заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что задачи в рамках нацпроекта "Здравоохранение" выполнены на 99,5%. По ее словам, в прошлом году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" было предусмотрено 319,2 миллиарда рублей. Средства были доведены в полном объеме.

До этого Сергей Собянин рассказал, что порядка 306 московских компаний стали участникам нацпроекта "Производительность труда". Он отметил, что 93 предприятия относятся к малому и среднему бизнесу, 113 – к крупному. В тройке лидеров по количеству – предприятия обрабатывающей сферы, торговли и строительства, указал мэр.

