Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц. Об этом сообщает RT.

"Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)", – пояснил он.

Медведев отметил, что ранее этим лицам гарантировали неприкосновенность частной собственности за инвестиции в РФ. Однако теперь США, по его мнению, объявили РФ гибридную войну.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей конгресса США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть ответные меры Москвы. При этом он уточнил, что РФ поступит в соответствии со своими интересами.

