27 апреля, 14:09Политика
Медведев предложил ответить на конфискации США взысканиями на имущество
Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц. Об этом сообщает RT.
"Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)", – пояснил он.
Медведев отметил, что ранее этим лицам гарантировали неприкосновенность частной собственности за инвестиции в РФ. Однако теперь США, по его мнению, объявили РФ гибридную войну.
Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей конгресса США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть ответные меры Москвы. При этом он уточнил, что РФ поступит в соответствии со своими интересами.