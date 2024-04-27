Врио главы Кургана Аргышева ушла в отставку

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Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева покинет пост. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление городской администрации.

"Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию", – следует из документа.

После ухода Аргышевой пост врио главы города займет директор департамента соцполитики Юлия Гурьянова.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня из-за осложнения обстановки с паводком.

Согласно последним данным, уровень воды в реке Тобол у Кургана опустился до 886 сантиметров. До этого он превышал 1 000 сантиметров.

В зоне подтопления в Курганской области подтопленными остаются более 2,1 тысячи жилых домов, а также более 6,8 тысячи дачных домов. Более того, в зоне подтопления оказались 11 участков дорог.

По предварительным данным, ущерб от паводка в регионе может составить до 9 миллиардов рублей. Ранее названная губернатором Курганской области Вадимом Шумковым сумма включает не только ущерб, но и выплаты гражданам по всем категориям.



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