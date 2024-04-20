Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 1011 сантиметров

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Вода в реке Тобол вблизи Кургана упала за четыре часа на 4 сантиметра. По состоянию на 18:00 (16:00 по Москве) 20 апреля уровень остановился на отметке в 1011 сантиметров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местных властей.

При этом утром вода находилась на уровне 1013 сантиметров. Высота, на которую поднялась вода в реке в результате паводка, превышает отметку опасного явления (850 сантиметров).

Ранее в шести селах Белозерского округа Курганской области была объявлена срочная эвакуация из-за подъема реки Тобол.

Региональный главк МЧС РФ предупредил, что пик весеннего паводка у Кургана ожидается в ближайшие 2–3 дня.

За минувшие сутки число жилых домов, подтопленных в результате весеннего половодья в России, уменьшилось до 16 258, а приусадебных участков – до 31 141.

