Борис Ковальчук назначен замглавы Контрольного управления президента – СМИ

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Бывший глава "Интер РАО" Борис Ковальчук назначен на пост замглавы Контрольного управления президента. Соответствующая информация появилась у РБК со ссылкой источники, приближенные к ситуации.

14 марта он ушел с должности гендиректора "Интер РАО", председателем которого был с 2009 года. Совет директоров энергетической компании принял решение о назначении на место Ковальчука бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Сергея Дрегваля.

Контрольное управление президента с 2018 года возглавляет экс-замглавы ФСБ генерал Дмитрий Шальков. Основные задачи этого ведомства связаны с проверкой решений российского лидера федеральными и региональными органами власти, контролем за реализацией программных документов и поручений главы государства, включая ежегодные послания Федеральному собранию.

Ковальчук является сыном предпринимателя Юрия Ковальчука. В 2003–2004 годах он был членом ревизионной комиссии банка "Россия", а до 2006 года руководил компанией, связанной со строительством горнолыжного курорта "Игора". После этого Ковальчук трудился в секретариате Дмитрия Медведева и должен был заниматься развитием нацпроектов. Уже в 2009 году его назначили директором компании "Росатом", в том же году он перешел в "Интер РАО".

Ранее Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ. Он также присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы.

До этого глава государства освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России. Гиричев занимал свой пост чуть меньше года.