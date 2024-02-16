Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора ФССП РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Владимир Путин назначил Алексея Рагозина заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что Рагозину также присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России. Гиричев занимал свой пост чуть меньше года.

До этого президент РФ подписал документ, согласно которому Алексей Островский занял пост гендиректора МИД России. Ранее на этой должности работал Сергей Вязалов, однако он был освобожден "в связи с переходом на новую работу".