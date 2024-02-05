Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России

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Алексей Островский занял пост генерального директора министерства иностранных дел России. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Вторым указом от этой должности президент освободил Сергея Вязалова "в связи с переходом на другую работу".

Ранее сообщалось, что дипломат Олег Кощеев получил пост генерального консула России в северокорейском Чондине. В МИД РФ уточнили, что он работал на различных должностях в центральном аппарате ведомства и в других странах.

До этого Путин назначил Владимира Тарабрина новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Нидерландах. Дипломат, помимо прочего, получил пост постпреда РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге (ОЗХО).