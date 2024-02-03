Экс-комадующий войсками ЮВО Дворников назначен главой ДОСААФ

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Генерал армии Александр Дворников избран председателем Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ДОСААФ.

Сообщается, что генерал Дворников, ранее занимавший должность командующего войсками Южного военного округа, назначен главой ДОСААФ России.

Ранее стало известно, что генерал-майор полиции Василий Сонин возглавил столичное управление Росгвардии в соответствии с указом президента России.