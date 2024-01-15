15 января, 16:23Безопасность
Василий Сонин возглавил столичное управление Росгвардии
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардия по Московской области
Генерал-майор полиции Василий Сонин возглавил столичное управление Росгвардии в соответствии с указом президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сонин ранее возглавлял Главное управление Росгвардии по Подмосковью и смог вывести областной главк в лидирующие позиции в ведомстве, рассказал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой. Он также отметил, что у генерал-майора есть большой опыт управленческой работы и навыки успешного руководителя.
"Вступая в права начальника Главного управления Росгвардии по Москве, уверен в том, что мы обеспечим полноценную безопасность столичного региона, его жителей и гостей, а также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи", – цитирует Сонина пресс-служба столичного управления Росгвардии.
О том, что Владимир Путин назначил генерал-майора на новую должность, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, президент подписал соответствующий документ о назначении Сонина 4 января 2024 года.
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