Фото: пресс-служба ГУ Росгвардия по Московской области

Генерал-майор полиции Василий Сонин возглавил столичное управление Росгвардии в соответствии с указом президента России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сонин ранее возглавлял Главное управление Росгвардии по Подмосковью и смог вывести областной главк в лидирующие позиции в ведомстве, рассказал заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Олег Плохой. Он также отметил, что у генерал-майора есть большой опыт управленческой работы и навыки успешного руководителя.

"Вступая в права начальника Главного управления Росгвардии по Москве, уверен в том, что мы обеспечим полноценную безопасность столичного региона, его жителей и гостей, а также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи", – цитирует Сонина пресс-служба столичного управления Росгвардии.

О том, что Владимир Путин назначил генерал-майора на новую должность, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, президент подписал соответствующий документ о назначении Сонина 4 января 2024 года.