В Госдуме сообщили, что Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве

Фото: пресс-служба ГУ Росгвария по Московской Области

Владимир Путин назначил генерал-майора Василия Сонина новым главой управления Росгвардии по Москве. Об этом рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он уточнил, что соответствующий указ президента России еще пока не опубликован, однако именно этот документ был подписан главой государства 4 января.

Также Хинштейн сообщил, что Сонин до этого занимал пост главы ведомства по Подмосковью.

"Он вывел областной главк на лидерские позиции внутри ведомства", – объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что сопредседателю партии "Справедливая Россия – За Правду" Захару Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии в связи с его назначением заместителем командира полка Росгвардии "Оплот" по военно-политической работе.

О назначении Прилепина заместителем командира стало известно 1 августа. Отмечалось, что мужчина "по излечении вернется в строй".



Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области