Эльза Антонова стала руководителем "Роскино"

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Эльза Антонова стала генеральным директором "Роскино". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что она вступила в должность 10 января. Ранее Антонова была главой организационного департамента Фонда кино.

В марте прошлого года Инна Шалыто покинула должность генерального директора "Роскино". Временно исполняющей обязанности главы организации стала Екатерина Наумова.

Между тем накануне стало известно, что продюсер и киновед Наталья Мокрицкая больше не является гендиректором столичной киносети "Москино". На эту должность был назначен Игорь Михайлюк.