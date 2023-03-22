Инна Шалыто оставила должность гендиректора "Роскино"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Инна Шалыто покинула должность генерального директора "Роскино", а временно исполняющей обязанности главы организации стала Екатерина Наумова. Об этом заявила пресс-служба министерства культуры России.

"Инна Шалыто покинула пост генерального директора компании "Роскино". Временно исполняющим обязанности генерального директора назначена первый заместитель генерального директора Екатерина Наумова", – подчеркнуло ведомство.

До этого на пост гендиректора Политехнического музея назначили помощника президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрия Кожанова.

Ранее должность гендиректора Политехнического музея занимала Елена Проничева. 9 февраля стало известно, что ее назначили гендиректором Третьяковской галереи. Она сменила на посту Зельфиру Трегулову, которая ушла с должности из-за завершения срока трудового контракта.

В свою очередь, Трегулова сообщила, что узнала о завершении карьеры в Третьяковской галерее из СМИ.

Директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост

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