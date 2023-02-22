Главный режиссер Театра на Таганке Муравицкий покинул пост

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий ушел со своего поста. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Деятель искусства подчеркнул, что оставил должность по своему желанию.

"Спасибо театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля", – написал Муравицкий.



Он поблагодарил учреждение за опыт и заявил, что пришло время двигаться дальше. Муравицкий также отметил, что в ближайшее время никуда уезжать не планирует. От комментирования ситуации в будущем он отказался.

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