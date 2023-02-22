17:04Культура
Главный режиссер Театра на Таганке Муравицкий покинул пост
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий ушел со своего поста. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
Деятель искусства подчеркнул, что оставил должность по своему желанию.
"Спасибо театру за все хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля", – написал Муравицкий.
Он поблагодарил учреждение за опыт и заявил, что пришло время двигаться дальше. Муравицкий также отметил, что в ближайшее время никуда уезжать не планирует. От комментирования ситуации в будущем он отказался.
Ранее в Минкультуры РФ рассказали, что новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи стала Елена Проничева. Она сменила Зельфиру Трегулову, которая покинула должность в связи с завершением срока трудового контракта.
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