Дмитрий Кожанов стал новым гендиректором Политехнического музея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Помощник президента национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов стал генеральным директором Политехнического музея в Москве. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.

"22 марта статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель "Курчатовского института", кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов", – подчеркнуло ведомство.

По словам Маниловой, в настоящее время идет проект реконструкции музея, создается постоянная экспозиция и оцифровываются фонды, развивается филиальная сесть, а также готовится к открытию филиал в Туле. За 2022 год на мероприятиях, проводимых музеем, побывали более 200 тысяч человек.

"Ведомство возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея", – говорится в сообщении.

Манилова подчеркнула, что Политехнический музей стал синергией науки, инженерии и искусства. Его главная задача заключается в просвещении молодежи и популяризации научного знания, добавила она.

Ранее должность гендиректора Политехнического музея занимала Елена Проничева. 9 февраля стало известно, что ее назначили гендиректором Третьяковской галереи. Она сменила на посту Зельфиру Трегулову, которая ушла с должности из-за завершения срока трудового контракта.

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