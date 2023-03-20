21:37Культура
Директор Музея архитектуры не подтвердила свое назначение в Пушкинском
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева заявила, что завершает свою работу на данной должности 21 марта, однако сообщений о своем назначении в Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина она не видела.
"Приказа не видела, контракт не видела. Завтра последний день работаю в музее", – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь, директор музея имени Пушкина Марина Лошак не стала комментировать информацию о своем уходе.
До этого СМИ заявили, что Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию после 10 лет службы. Официально ее контракт истекает 2 апреля.
В феврале этого года в Сети появились сообщения о том, что Лошак больше не будет возглавлять музей. Однако в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина опровергли эту информацию.
Такие сообщения стали поступать после того, как пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что Зельфира Трегулова покинула пост гендиректора Третьяковской галереи в связи с завершением трудового договора.
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