Наталья Мокрицкая покинула пост гендиректора "Москино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Продюсер и киновед Наталья Мокрицкая больше не является гендиректором столичной киносети "Москино", на эту должность был назначен Игорь Михайлюк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

"Он глава с декабря прошлого года, подтверждаем", – поделились в ведомстве.

Мокрицкая была назначена на должность генерального директора киносети в октябре 2020 года.

В 1992 году Мокрицкая получила образование во Всероссийском государственном институте кинематографии, окончив сценарно-киноведческий факультет. В кинобизнесе она осуществляет деятельность с 1993-го. С 2005 года работала гендиректором и генеральным продюсером кинокомпании "Новые люди".

Там она занималась производством игровых фильмов, финансированием и продвижением картин "Черновик", "Битва за Севастополь", "Класс коррекции", "Кино про Алексеева", "Юрьев день", "Изображая жертву" и других. Помимо этого, Мокрицкая осуществляла организацию кинофестивалей и киномероприятий в РФ и странах СНГ.

Между тем стало известно, что сборы российских кинотеатров в прошлом году составили свыше 40 миллиардов рублей. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, кинорынок РФ вышел на почти допандемийный период. Министр культуры Ольга Любимова добавила, что в общей сложности сборы отечественных картин выросли в два раза – до 28 миллиардов рублей.

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