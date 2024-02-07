Путин освободил Гиричева от должности замглавы ФСИН

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Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Алексея Гиричева от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Соответствующий указ размещен на интернет-портале правовых актов.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Гиричева Алексея Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний", – говорится в документе.

Уточняется, что президент подписал указ 7 февраля и он уже вступил в законную силу. Глава государства назначил Гиричева на должность 6 марта прошлого года, таким образом он занимал свой пост чуть меньше года.

Ранее Путин подписал документ, согласно которому Алексей Островский занял пост гендиректора МИД РФ. Ранее на этой должности работал Сергей Вязалов, однако он был освобожден "в связи с переходом на новую работу".

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