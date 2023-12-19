Сергей Кучушев назначен на должность замминистра цифрового развития

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Кучушева на должность замминистра цифрового развития, ранее работавшего в Ozon и "Яндексе". Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

На посту замглавы Минцифры Кучушев будет курировать выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий. Он будет реализовывать меры господдержки, направленные на разработку и внедрение российского ПО, госполитику по переходу госорганов на отечественные решения.

Также он будет отвечать за разработку стратегии цифровой трансформации, аккредитацию IT-компаний и организацию работы по формированию и ведению реестра отечественного ПО.

В сентябре Мишустин освободил Дмитрия Кима с поста замминистра цифрового развития. Ким был освобожден по его личной просьбе.

Под руководством Дмитрия Кима были приняты меры поддержки телеком-отрасли, а также сформирована стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Он работал в министерстве с 2021 года, до этого около 10 лет работал в госоператоре "Ростелеком".