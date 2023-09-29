Мишустин освободил Кима с поста замминистра цифрового развития

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Замминистра цифрового развития Дмитрий Ким, который отвечает за разработку госполитики в сфере электросвязи, освобожден от своей должности. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его разместили на портале правовой информации.

В документе отмечается, что Ким освобожден по его личной просьбе.

Под руководством Дмитрия Кима были приняты меры поддержки телеком-отрасли, а также сформирована стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Он работал в министерстве с 2021 года, до этого около 10 лет работал в госоператоре "Ростелеком".

"Я благодарен команде Минцифры, с которой мы осуществили столько важнейших проектов. Ценю вклад всех коллег и желаю им успехов в дальнейшей работе", – добавил Ким, его заявление приводится на сайте министерства.

Ранее Александр Нерадько, возглавлявший Росавиацию с 2009 года, был освобожден от должности. Михаил Мишустин назначил главой ведомства Дмитрия Ядрова.