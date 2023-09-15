Правительство РФ отстранило от должности главу Росавиации Нерадько

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Александр Нерадько, который был главой Росавиации с 2009 года, освобожден от должности. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства России.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил главой агентства Дмитрия Ядрова. Ранее Ядров работал на разных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения России, а в 2019 году он был назначен на пост замруководителя Росавиации.

"Там он координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов", – сказано в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, что Нерадько в ближайшее время планируют отправить в отставку. В газете "Известия" напомнили, что в мае прошлого года кабмин сделал Нерадько замечание из-за систематического неисполнения поручений правительства в целом и Минтранса в частности.

В качестве нового руководителя Росавиации министру транспорта Виталию Савельеву предлагали рассмотреть действующего заместителя главы агентства Владимира Потешкина, а также председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого, который в прошлом уже руководил Росавиацией.