Главу Росавиации Нерадько могут скоро отправить в отставку – СМИ

Фото: телеграм-канал "Росавиация"

Главу Росавиации Александра Нерадько, который занимает свою должность с 2009 года, в ближайшее время планируют отправить в отставку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе РФ и одной из авиакомпаний.

Отмечается, что соответствующее решение якобы приняли в правительстве РФ. Не исключено, что о нем объявят уже 15 сентября. В издании напомнили, что в мае прошлого года кабмин сделал Нерадько замечание из-за систематического неисполнения поручений правительства в целом и Минтранса в частности.

В качестве нового руководителя Росавиации министру транспорта Виталию Савельеву предлагали рассмотреть действующего заместителя главы агентства Владимира Потешкина, а также председателя Межгосударственного авиационного комитета Олега Сторчевого, который в прошлом уже руководил Росавиацией.

В мае этого года Владимир Путин освободил Алису Безродную от должности замминистра юстиции РФ, которую она занимала с апреля 2019 года. На ее место была назначена Елена Ардабьева, которая прежде возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства.

