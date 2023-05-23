Травников назначен главой управления по вопросам госслужбы, кадров и борьбы с коррупцией

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Максим Травников назначен на должность главы управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции. Решение принял Владимир Путин, подписав соответствующий указ. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. В свою очередь, президент решил объединить управления Кремля по кадрам и противодействию коррупции.

"Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента РФ по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности", – говорится в тексте документа.

Ранее глава государства принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса и назначил врио главы региона замминистра финансов Михаила Котюкова. В указе отмечается, что Усс принял решение оставить пост главы края по собственному желанию.

До этого стало известно, что Усс получил от Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, он многое сделал на посту губернатора региона.

