13:28Политика
Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ
Фото: mid.ru
Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД РФ. Указ был размещен на официальном портале правовой информации.
"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – отмечается в указе.
19 мая Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.
До этого президент РФ назначил Ивана Солтановского на должность российского диппредставителя в Ватикане вместо Андрея Авдеева. Авдеева также сняли с поста представителя России при суверенном Мальтийском ордене.
Ранее говорилось, что главу Минфина РФ Антона Силуанова освободили от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. В документе было указано, что это связано с изменениями, которые произошли в отношениях на международной арене.
Путин назначил замминистра финансов Котюкова врио губернатора Красноярского края
Читайте также