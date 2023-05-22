Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД РФ

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Владимир Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД РФ. Указ был размещен на официальном портале правовой информации.

"Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – отмечается в указе.

19 мая Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму.

До этого президент РФ назначил Ивана Солтановского на должность российского диппредставителя в Ватикане вместо Андрея Авдеева. Авдеева также сняли с поста представителя России при суверенном Мальтийском ордене.

Ранее говорилось, что главу Минфина РФ Антона Силуанова освободили от должности полпреда в совете Евразийского банка развития. В документе было указано, что это связано с изменениями, которые произошли в отношениях на международной арене.