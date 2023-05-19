Путин снял Сыромолотова с поста замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму

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Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова с должности замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму, говорится в соответствующем указе, размещенном на портале правовой информации.

Ранее президент РФ назначил Ивана Солтановского на должность российского диппредставителя в Ватикане вместо Андрея Авдеева. Авдеева также сняли с поста представителя России при суверенном Мальтийском ордене.

До этого Сыромолотов заявлял, что США "сожгли мосты" для диалога с Россией по кибербезопасности. По его словам, "диалог ради диалога" не интересует Россию. Как отметил дипломат, говорить о каких-либо переговорах по теме кибербезопасности можно будет только после того, как Запад "протрезвеет от русофобского угара".